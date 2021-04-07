Кулеба заявив, що сьогоднішні провокації РФ найсерйозніші з часів конфлікту в Керченській протоці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нинішні провокації з боку Росії, зокрема, активне переміщення військ і ескалація бойових дій на Донбасі, є найсерйознішими з 2018 року. Нагадаємо, тоді корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

Таку думку глава МЗС України висловив в інтерв'ю французькому виданню Liberation. При цьому, за його словами, зараз ситуація більш загрозлива, адже агресор розгортає сили на більшій території і відразу в декількох напрямках – окупований Крим, схід України, де триває війна, і північно-східний кордон нашої країни.

"Зіткнення між катерами ВМС України і російськими суднами сталося в дуже локалізованому місці. Сьогодні загроза охоплює майже весь кордон між Україною і Росією, що робить ситуацію ще більш небезпечною", – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Україні потрібно зберігати пильність на всіх можливих фронтах.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба сказав, що війська Збройних сил України будуть відкривати вогонь на Донбасі тільки в разі загрози або атаки з боку противника. Він підкреслив, що Україна не хоче війни і не прагне до ескалації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня почалося екстрене засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що головним порядком денним стане повернення до неухильного дотримання режиму припинення вогню.