Кулеба заявив про готовність Угорщини помиритися з Україною

Угорщина після тривалого напруження у відносинах з Україною висловила готовність до відновлення конструктивної співпраці.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба. За його словами, щойно ситуація остаточно стабілізується, можна буде повернутися до питання зустрічі лідерів обох країн.

"Я ще нікому про це не говорив. Ми отримали сигнал з Угорщини, що після суттєвого різкого спаду останнього місяця у відносинах, вони готові до відновлення конструктивного діалогу. І ми позитивно відповімо на цей сигнал. Тому з початком нового року Угорщина буде у фокусі, і ми спробуємо вийти з того негативу, в якому опинилися", – запевнив очільник Міністерства закордонних справ України.

Він наголосив, що питання візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва досі актуальне і президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з політиком. Втім, потрібно бути певними, що вона дасть конкретні результати і дозволить перезавантажити дипломатичні взаємини між двома країнами.

"Ми хочемо, щоб вони зустрілися, ми хочемо усунути всі непорозуміння з Угорщиною. Та для перезавантаження нам потрібно чітко зафіксувати, що відтепер правила гри ось такі. І на ці правила погоджуються обидві сторони. Відштовхуючись від цих правил, засновується взаємна повага", – пояснив Кулеба.

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