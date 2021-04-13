Кулеба: Україна не планує наступу на Донбас, а РФ стягнула війська за трьома напрямками

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче війни і не готує ескалацій на Донбасі – жодних наступів чи обмежених військових операцій.

За його словами, цього разу країна-агресор не зможе зненацька завдати удару по нашій державі, а в разі нової агресії її ціна для РФ буде високою. Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, де 13 квітня скликали позачергове засідання Північноатлантичного альянсу.

"Україна не хоче війни, ми не плануємо жодного "наступу". Україна вірна дипломатичним і політичним засобам вирішення конфлікту", – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що сьогодні Російська Федерація стягує свої війська до українського кордону на трьох напрямках – в Криму, на півночі і на Донбасі.

"Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною, на окупованих територіях і в морі.... За два тижні вона інтенсифікувала свою войовничу пропаганду, яка дегуманізує українців і закликає до ненависті щодо нас", – зазначив очільник українського МЗС.

Під час Комісії Україна-НАТО, додав міністр, з партнерами велося обговорення, як реагувати на таку концентрацію російських військ.

"Цього разу РФ не зможе зненацька нас застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час, і якщо Москва розпочне нову спіраль насильства або безрозсудно діятиме, це буде їй дорого коштувати", – підкреслив Кулеба.

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