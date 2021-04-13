Кулеба назвав три головні завдання для захисту України від агресії Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що для забезпечення захисту України від російської загрози потрібно виконати три головні завдання. Найголовніше з них – дати зрозуміти Росії, що будь-яка збройна ескалація проти нашої держави призведе до "важких наслідків".

За його словами, країні-агресору важливо донести конкретні пояснення таких наслідків. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Друге завдання – це зміцнення обороноздатності України, Збройних сил у взаємодії з нашими партнерами. І третє – максимально поглиблена взаємодія між розвідувальними органами – нашими і партнерів, зокрема із країн НАТО для того, щоб максимально краще володіли ситуацією і розуміти наміри РФ", – перерахував Кулеба.

На думку глави МЗС, Росія вдається до прямих загроз Україні, коли робить заяви про те, що вступ нашої держави до НАТО нібито призведе до "розвалу країни".

"Це новий елемент в інформаційній роботі Російської Федерації. Раніше до такого вдавалися лише "герої" їхніх шалених ток-шоу і пропагандисти. Зараз ми чуємо від російських офіційних осіб прямі погрози, і безумовно, це не залишається непоміченим, і свідчить доказом серйозності намірів Росії", – наголосив міністр.

На його переконання, навіть саме існування України як незалежної європейської держави є провокацією для РФ. Він нагадав, що до 2014 року країна відповідно до законодавства була позаблоковою державою, що жодним чином не зупинило агресора.

"Той, хто шукає приводи, безумовно постійно їх шукатиме, а ми маємо шукати свою безпеку і посилену обороноздатність… Я переконаний, що Україна буде членом НАТО, але це не те питання, яке буде вирішене у найближчі тижні чи місяці", – наголосив Кулеба.

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