Кравчук висунув ультиматум росіянам в ТКГ

Представники української делегації не братимуть участь в засіданнях політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи доти, доки не буде виключено "громадську експертку" Майю Пирогову.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Він зазначив, що такого рішення намагаються домогтися через голову ОБСЄ і модераторку в контактній групі Хайді Грау.

"Я звернувся письмово до нашого модератору ОБСЄ пані Хайді Грау з проханням, що така людина не може брати участь в переговорах і мати окреме вікно для переговорів. Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: щойно ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, поки Хайді Грау не доб'ється виключення її з переговорного процесу", – пояснив Кравчук.

Він додав, що не знає, чи з'явиться Пирогова на наступному засіданні підгрупи, оскільки була інформація про її хворобу.

Нагадаємо, що Майя Пирогова, яку Росія намагається нав'язати в ТКГ, в 2007 році була засуджена за шахрайство і квартирні афери, а в 2018-му – за тероризм (заочно).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня засідання політичної підгрупи було скасовано через її присутність.