У меня нет instagram. Зато есть пару ресторанов в Киеве. Ничего не понимаю в social media & marketing стратегиях, но что-то понимаю в бизнесе, в том числе ресторанном.

Вчера покушали семьями с друзьями в турецком ресторане в Дубаи. Народу битком, счет за 4 человека 700 USD без алкоголя. Высокий счет легко объяснить. У совладельца и "лица" ресторанной сети более 32 млн подписчиков в одном только instagram. Из окна открывается вид на самое высокое здание мира. На сезон сюда сбегают все виды арабских богачей из соседних, более сдержанных мусульманских стран и все виды чиновников из пост-совдепии. С деньгами прощаются легко. Easy come - easy go, как говорится...

В ресторанах той же сети в Стамбуле и в Анкаре я платил приблизительно на 25% меньше. И это легко объяснить разницой в цене недвижимости и присутствием "лица" сети Nusr Et с личной подачей блюд именно в Дубаи.

Выводы следующие:

- Короля делает свита. Сеть из десятка заведений в Турции, Дубаи, Маями и Лондоне прекрасно поживает потому что каждый занимается своим делом. "Лицо" корпорации только улыбается, ровно держит спинку и постит stories с клиентами. Партнеры и профессиональный менеджмент делают 99% остальной работы. Закупки и поставки, обучение персонала, кухня и оборудование - абсолютно все делают другие люди. Знающие и преданные делу, мотивированные справедливой оплатой.

- У Президента Украины в том же instagram, мне сказали, только 9 млн подписчиков. Есть к чему стремиться. Проблема что "кухней" и закупками / продажами у него занимаются не самые порядочные люди. Корпорация Украина уверенно плывет в никуда. От этого страдают все, кто на борту. От официанта до девелопера недвижимости, от туриста до продавца в магазине, от таксиста до врача.

И да, в городе, где 6 из 8 млн жителей - не граждане, а туристы и иностранцы и работающие по найму, нет ни эпидемии ни локдауна. Потому что монарх отождествляет успехи страны с собственным успехом. Потому что у чиновников высокие белые зарплаты, потому что на работу берут профессионалов, а не стремных друзей детства. И нефть тут ни при чем. Все решают кадры.

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