Історія із звільненням голови КС Олександра Тупицького є надто показовою для характеристики нинішнього політичного режиму, який я визначаю, як “охлократія від невігласів".

Отож, все по порядку.

Президент ухвалює рішення відсторонити Олександра Тупицького від посади судді КС на два місяці з посилання на статтю 154 КПК. Зрозуміло, що вищезгадане рішення не відповідає Конституції та Закону "Про Конституційний суд України" – і за духом, і за буквою.

От, якби Зеленський відсторонив на два місяці, на час розслідування, Єрмака чи Татарова як працівників консультативно-дорадчої, тобто патронатної служби Президента – це було і законно і правильно.

Натомість, заява правового департаменту секретаріату КСУ із власною версією тлумачення Конституції, Законів і Указу Президенту – це як заява ЖЕКу про відмову виконувати Закони України і рішення міськради на території їхнього мікрорайону.

Нагадаю, що у відповідності із статтею 32 Закону "Про Конституційний суд України" секретаріат це типова патронажна служба, яка забезпечує поточну діяльність КСУ та діє у відповідності із Положенням, яке затверджується КСУ. Пікантності "публічної крутизни" секретаріату надає той факт, що очолює його такий собі Віктор Безчастних, який майже 17 років очолював Донецький юридичний інститут МВС України і готував "патріотичні і професійні" кадри міліції, які себе відповідно проявили під час окупації Донбасу. Якщо додати до цього знамениту й сумновідому суддівську діяльність на Донеччині голови КСУ Тупицького, призначеного у 2013 році Януковичем, то виглядає, що у 2021 році в Україні досі діє "Донецький Конституційний суд"!

Як правильно і конституційно діяти за такої ситуації?

1. Невідкладно сформувати повноцінний склад КСУ: ще 2 вакантні посади суддів за квотою Президента і 1 – за квотою з‘їзду суддів;

2. Провести неупереджене і публічне розслідування можливих корупційних дій Голови КСУ Тупицького та інших суддів КС;

3. Внести зміну до Закону "Про Конституційний суд України" про збільшення із більше як половини, тобто 10 суддів до 2/3, тобто 12 суддів, для ухвалення рішень щодо відповідності Законів України Конституції України.

4. Внести зміни до статті 149-1 Конституції України щодо розширення переліку підстав щодо звільнення з посади судді КСУ (після змін до Конституції від 02.06. 2016 року, які підтримали фракції Порошенка, Яценюка, Тимошенко та Опозиційного блоку…, реальні можливості дочасного звільнення судді КС – це смерть, набрання законної сили обвинувального вироку щодо вчинення злочину та відповідно за рішенням щонайменше двох третин від конституційного складу КСУ).

Отож, як вчить класика конституційного права:

не знаєш як діяти – дій у відповідності із законами та Конституцією доки вони не змінені!

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