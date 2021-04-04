Конкурент Вірастюка на довиборах до Ради зібрався оскаржувати результати в суді

Представник партії "За майбутнє", кандидат в народні депутати Олександр Шевченко, який на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 Івано-Франківської області посів друге місце, повідомив, що суд відмовив у задоволенні його позову до Надвірнянської окружної виборчої комісії.

"Окружний адміністративний суд Івано-Франківська відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати Олександра Шевченка до Надвірнянської ОВК", – йдеться в повідомленні Шевченка на його сторінці в Facebook. Політик додав, що його команда готує апеляцію на рішення суду.

За словами кандидата в депутати, суд постановив, що рішення про перерахунок голосів на дільниці № 261029 в Микуличині є законним.

Суд відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати Олександра Шевченка до Надвірнянської ОВК Facebook Олександра Шевченка

"А значить, все, що відбувалося на ваших очах, теж, на думку Феміди, відбувалося законно. Наша команда готує апеляцію на це рішення. Боротьба триває! Попереду – ще два десятки дільниць", – написав Шевченко.

Суд постановив, що рішення про перерахунок голосів на дільниці № 261029 в Микуличині є законним скриншот

Нагадаємо, вранці 4 квітня ЦВК оприлюднила 100% оброблених дільничних протоколів 87 округу Івано-Франківської області. За даними ЦВК, перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк з 31,25% голосів. Олександр Шевченко – на другому місці з 29,69%.