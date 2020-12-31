Кива надів радянську шапку-вушанку із зіркою та закликав його заарештувати. Фото

Народний депутат від "Опозиційного блоку – За життя" Ілля Кива опублікував фото, де він приміряв шапку з радянською символікою.

Знімок нардеп виклав на своїй сторінці у Facebook. У підписі до фото політик закликав заарештувати його.

"Нацисте, арештуй мене! З цією зіркою мій дід різав горла фашистам!" – написав у соцмережі Кива.

Зазначимо, що на знімку нардеп у солдатській зимовій шапці-вушанці часів СРСР. На головному уборі зображена радянська зірка із серпом і молотом.

Ілля Кива в радянській шапці-вушанці Faceboo / Ілля Кива

Пояснимо, що відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки", ухваленого в 2015 році, йдеться про кримінальну відповідальність за виготовлення, поширення і публічне використання такої символіки: порушникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Faceboo / Ілля Ківа

Нагадаємо, що у Львові почали кримінальне провадження проти чоловіка, який з'явився в кафе в шапці-вушанці із зображенням емблеми Радянського Союзу – серпа і молота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп Ілля Кива влаштував постановочну акцію в центрі Києва і подякував СРСР.