Гришина закликала Раду ухвалити новий закон про профтехосвіту в Україні

Верховна Рада повинна ухвалити новий закон про професійну (професійно-технічну) освіту замість закону, який діє з 1998 року.

На цьому наголосила голова підкомітету з питань вищої освіти в Україні, народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина на своїй сторінці у Facebook. За її словами, за останні 15 років в Україні чисельність установ професійно-технічної освіти скоротилася майже вдвічі – цілісні комплекси разом з гуртожитками за безцінь передавалися іншим організаціям.

Нині, як зазначила нардепка, у країні створилася катастрофічна ситуація, коли чинні підприємства, сільськогосподарське виробництво, малий і середній бізнес, фермерські господарства відчувають гострий дефіцит перш за все в кваліфікованих робітниках, тому вони вимушені набирати людей з вулиці.

"Зараз Міністерство освіти і науки робить все, щоб не тільки зберегти діючі профтехучилища, а також разом із місцевою владою створити на місцях навчально-практичні центри, де молодь може здобути професійні навички. Але їхніх зусиль замало. Тут потрібна активна участь багатьох міністерств і відомств, а також самих роботодавців", – сказано у повідомленні.

Верховна Рада, на її переконання, повинна ухвалити новий закон про професійну (професійно-технічну) освіту.

"Тому президент Володимир Зеленський 30 березня видав указ, в якому доручив Кабінету міністрів терміново розробити програму модернізації, а по суті, відродження системи професійної (професійно-технічної освіти)! Впевнена, що ми створимо сучасну систему професійно-технічної освіти!" – додала Гришина.