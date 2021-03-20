Геращенко про події під Офісом президента: ніхто не уникне відповідальності

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко пообіцяв, що учасники акції прихильників засудженого Сергія Стерненка в Києві, які спотворили будівлю Офісу президента, будуть притягнуті до відповідальності.

Він підкреслив, що порушники закону відшкодують завдані збитки через суд. Всі вони зафіксовані камерами поліцейських та ЗМІ, написав Геращенко в Facebook.

"Головне, що сьогодні не пролилася кров і залишилися цілими кістки, голови і суглоби як провокаторів, так і правоохоронців. Повірте, не було ніяких проблем оточити будівлю ОП сотням правоохоронців, які чекали поруч, і не дати наробити всю ту шкоду стінам, вікнам і табличкам", – пояснив заступник міністра МВС.

Офіс президента. Антон Геращенко в Facebook

За словами Геращенка, тоді замовники провокації досягли б своєї мети – кровопролиття на відеокамери з подальшими закликами до повалення обраної влади.

"Замовники сьогоднішньої провокації на вулиці Банковій, мріяли про те, щоб у відповідь на побиття скла, на розфарбовування стін образливими написами, вийдуть сотні поліцейських і почнуть із застосуванням сили затримувати провокаторів, а ті у відповідь почнуть ще більше кровопролиття", – зазначив він.

Геращенко додав, що дії керівництва поліції завадили планам провокаторів. Розбите скло, таблички на ОП замінять, а образливі, нецензурні написи змиють.

Скріншот. Антон Геращенко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в суботу, 20 березня, у Офісу президента зібралися прихильники засудженого Сергія Стерненка. Через акцію заходи безпеки біля будівлі були посилені.