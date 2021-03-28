"Євросолідарність" вимагає передбачити кошти в бюджеті на розроблення вітчизняної вакцини від Covid-19

У партії "Європейська солідарність" вимагають від уряду передбачити зміни в бюджеті і виділити кошти як на закупівлю патентів на виробництво вже наявних препаратів, так і на розроблення вітчизняної вакцини від Covid-19.

"Ми ще раз вимагаємо скликати засідання РНБО і за участю найкращих медиків, лідерів усіх парламентських фракцій розробити план надзвичайних дій із порятунку країни від епідемії. Оскільки влада провалила закупівлю вакцини у провідних світових виробників, а епідеміологи попереджають, що препарати будуть потрібні упродовж декількох років, зокрема, і для повторної вакцинації, варто передбачити зміни в бюджеті як на закупівлю патентів на виробництво вже наявних препаратів, так і на розроблення вітчизняної вакцини, яку президент також обіцяв", – йдеться в повідомленні на сайті партії "Європейська солідарність".

У пресслужбі "ЄС" наголосили, що боротьба з коронавірусом повинна показати здатність влади захистити свій народ.

"Боротьба з ковідом не може перетворюватися на піарні розбірки з опозицією. Боротьба з ковідом – це серйозне завдання для влади і тест для неї на спроможність захищати свою країну і свій народ", – підсумували в "Європейській солідарності".