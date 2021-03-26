ЄСПЛ зобов'язав Україну сплатити 19 тисяч євро екснардепці від КПУ Александровській

У четвер, 25 березня, Європейський суд з прав людини розглянув заяву екснардепки від забороненої Комуністичної партії України Алли Александровської на її користь. Нагадаємо, що колишня політикиня підозрюється у сепаратизмі.

Так, ЄСПЛ зобов'язав державу виплатити їй понад 19 тис. євро компенсації протягом трьох місяців і визнав правомірними три скарги. Відповідне рішення оприлюднене на офіційному сайті структури.

Зокрема, суд постановив що:

затримання Александровської 28 червня 2016 року було незаконним і необґрунтованим;

її арешт протягом чотирьох місяців був надмірно тривалим;

утримання екснардепки в металевій клітці принижувало її гідність.

Адвокат Александровської Олександр Шадрін уточнив на своїй сторінці у Facebook, що з держави Україна на користь його підзахисної стягнули 19 163 євро, включаючи 3 000 євро витрат на правову допомогу адвокатів і 563 євро інших витрат.

Як передає Інтерфакс-Україна, Шадрін не відкинув імовірність того, що подасть заяви і у зв'язку з іншими порушеннями. Наприклад, щодо тривалості розгляду справи Харківським районним судом. Чергове засідання призначене на 29 березня. На ньому планують вивчити письмові матеріали.

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