Ударний безпілотник Bayraktar TB2 турецького виробництва провів першу спостережну місію на Донбасі. Апарат виявив ворожі ракетні комплекси Панцирь-С1, С-125, Тор, а також танки та гаубиці.

Символічним тут є те, що це сталося в день цілком успішної для українського президента Володимира Зеленського зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, який за підсумком переговорів, крім іншого, заявив про підтримку створення Кримської платформи та намірів Києва отримати найближчим часом План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Потрібно відзначити, що про свою підтримку в отриманні Україною ПДЧ не заявляли британський та канадський прем'єр-міністри, як і президент США, з якими Зеленський нещодавно провів дзвінки.

Більш того, за день до візиту Зеленського в Стамбул, Володимир Путін подзвонив турецькому колезі і заявив йому про те, що Київ "відновив небезпечні провокаційні дії" на Донбасі, а також обговорив можливість спільного виробництва російської вакцини "Супутник V". Ще в цей же день російські ЗМІ повідомили, що Москва розглядає можливість обмеження польотів до Туреччини з 12-го квітня нібито "в зв'язку з епідеміологічною ситуацією". Все це очевидно було сигналом для Анкари, чия економіка у відчутній мірі залежна від кількості російських туристів, а її геостратегічні цілі в Сирії, Лівії та на Південному Кавказі можуть бути серйозно підірвані діями Москви.

Проте, Ердоган зайняв достатньо явну проукраїнську позицію в період загострення ситуації на Донбасі, і на це у нього є вагомі причини. По-перше, Росія відібрала у Туреччини перевагу в Чорноморському регіоні після анексії Криму, а значить Анкарі потрібно поглиблювати співпрацю з Києвом для відновлення балансу сил. По-друге, підтримкою деокупації Криму Ердоган заробляє собі бали серед консервативних турецьких громадян, які бачать зв'язок між собою та кримськими татарами, і для яких важлива рішучість у зовнішній політиці. По-третє, Туреччина раніше потрапила під американські санкції через закупівлю російських зенітно-ракетних систем С-400 і хоче перезапустити відносини з США, а значить їй важливо показати свою значимість для порядку безпеки в регіоні та НАТО. Як результат, навіть недвозначними сигналами, спільними проектами і потенційними агресивними діями Кремлю дуже складно віддаляти Анкару від Києва.

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