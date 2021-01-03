Єлісєєв: влада мала б вже зрозуміти цинізм Путіна й не ганятися за примарним самітом

В оприлюдненому нарисі ключових пріоритетів зовнішньої політики України змістовні пріоритети підмінено завищеними очікуваннями від візитів та заходів. Зокрема, тривожно виглядає той факт, що в Офісі президента покладають великі надії на перемовини з Путіним тоді, коли Путін зовсім не зацікавлений у встановленні миру на Україні.

Про це на своєму Телеграм-каналі написав український дипломат Костянтин Єлісєєв.

"Ознайомився з коротким нарисом ключових пріоритетів зовнішньої політики Банкової на 2021 рік. В основному замість змістовних пріоритетів – завищені очікування щодо переліку візитів та заходів. Щодо мирного процесу знову ганяємось за примарним самітом, хоча мали б вже зрозуміти увесь цинізм Путіна: саміт буде, коли Зеленський буде готовий здатись під крахом свого рейтингу, або знову у порядку цікавості у разі зміни керівництва Німеччини восени, щоб спробувати отримати нових поступок від Києва", – переконаний Єлісєєв.

Експредставник України при Євросоюзі також відзначив, що наразі в офіційній риториці ОПУ немає жодного натяку на залучення до вирішення ситуації на Донбасі міжнародних миротворчих місій. Ще менше конкретики спостерігається, на його думку, і в зусиллях по вирішенню кримського питання.

"Так і залишилось незрозумілим як Банкова та Михайлівська (вулиця у Києві, на якій розташовано будівлю Міністерства закордонних справ України. – Ред.) координують такий флагманський проект як Саміт Кримської платформи, що плутаються навіть у термінах проведення, що, безперечно, помічають і потенційні учасники. І якщо уже йдеться про літо, то сподіваюсь, зміна дати від попередньо анонсованої є результатом консультацій з ключовими стейкхолдерами і врахований такий важливий фактор як період літніх відпусток", – вважає Єлісєєв.

Скептично оцінює дипломат також очікування ОПУ від запланованих закордонних візитів Зеленського.

"Цікаво ознайомитись з американським треком, де панує нав’язлива думка про візит та невпинне генерування пустих формальних дорожніх карт. Знаючи трохи цей контекст, мені здається, що Зеленський поки не зможе долетіти до Вашингтона з таким важким багажем "антикорупційних успіхів" – треба визначатись з баластом та ціною квитків. Не менш цікавими є перспективи візиту президента Макрона – чи спрацює хімія перших днів президентства Зеленського хоча б під його екватор? Макрону також потрібні дивіденди від нормандського формату", – переконаний експредставник України у ЄС.

Дипломат констатує фактичне згортання процесу євроінтеграції у планах, що будуються у президентському офісі.

"На напрямку ЄС гарно прозвучав урядовий порядок денний, а ось те, що стосується Банкової – саміт Східного партнерства, який вже у лютому, та Саміт Україна-ЄС влітку – так і не знайшлось місця для жодної згадки. Щодо НАТО, як і передбачалось, навіть в умовах наближення грузинського ПДЧ, Банкова боїться вимовити це словосполучення і очікує на "врахування цілей України" на саміті НАТО", – доходить висновку Єлісєєв.

Він також відзначає суперечності у позиції Банкової щодо роботи українських послів за кордоном.

"З пріоритетів Банкової так і не зрозумів, за що звільнятимуть послів через брак інвестицій в Україну, якщо Офіс не визначає це ключовим напрямком української дипломатії і згадує про торгівлю та експорт в реченнях про Китай, експо в Дубаях та міфічне азійське турне. Зі свого боку, бажаю дипломатії Зеленського вдачі та наснаги у виконанні поставлених завдань, але і нести справедливу відповідальність за дилетантство та провали. А ми пильно спостерігатимемо за Зе-дипломатією", – резюмував Єлісєєв.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у листопаді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував проведення Саміту Кримської платформи у травні 2021 в Києві. Згодом дата проведення заходу була перенесена на літо. При цьому у МЗС Росії вже заявили: до участі у саміті РФ долучиться тільки тоді, коли у порядок денний буде включено питання водопостачання окупованого півострова.

Що ж стосується Донбасу, то, як заявляв представник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, наразі Україна не розглядає питання введення миротворців ООН на окуповані території.