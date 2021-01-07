Єлісєєв назвав Томос ПЦУ катастрофою тисячоліття для Росії

Надання Патріаршого і Синодального Томосу про автокефалію Православної Церкви України є катастрофою тисячоліття для вселенських амбіцій Росії. Таку думку висловив український дипломат Костянтин Єлісєєв, коментуючи другу річницю, надання Томосу про автокефалію ПЦУ. Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

"Катастрофа тисячоліття для вселенських амбіцій Росії. Саме так сьогодні, вже у другу річницю, позиціонується надання Патріаршого і Синодального Томосу про автокефалію Православної Церкви України. І як би не намагалися у Кремлі чи РПЦ змінити цей історичний факт, применшити його значення, заговорити чи залякати сестринські православні церкви, дзвін від влучного ляпаса по московських амбіціях і дотепер чується і в Україні, і у православних столицях світу", – пише дипломат.

"Це був справжній український бліцкриг, коли за спринтерський час, ще за каденції п’ятого президента, у складних умовах передвиборчих баталій, Києву вдалося вислизнути із здавалося б непереборних тенетів російського православ’я. Обірвано штучно нав’язувані віками стосунки з мачухою і відновлено справжні духовні зв’язки з Матір’ю-Церквою. ПЦУ стала 15-ою церквою у диптиху помісних православних церков, і майже одразу почала здобувати своє міжнародне визнання, так і вітати у своїх лавах дедалі більше приходів, монастирів та єпархій по всій державі", – переконаний Єлісєєв.

Дипломат не перестає дивуватися тому, як чинна українська влада та перша особа держави продовжують чи то ігнорувати, чи то по-дитячому соромитися автокефалії Православної Церкви України. Чи може хтось чув привітання від президента Зеленського щодо другої річниці отримання Томосу про автокефалію ПЦУ та запевнення у своїй підтримці і президентському патронажі?

"Так, це досягнення вже відбулося за іншої президентської адміністрації в Україні і цей факт не змінити.

Так, за історичним значенням Томосу залишається поза конкуренцією для будь-якої нової адміністрації в Україні, а повноцінно значення цієї події можна буде осягнути хіба що з висоти десятиліть.

Так, і адміністрації Зеленського, певне, дуже хочеться записати собі на рахунок “подію історичного значення для України”, і це добре. Шукайте і досягайте.

Однак, не можна ігнорувати становлення Православної Церкви України, важливість її міжнародного визнання, нагальність протидії російським православним впливам, мета в яких одна – переписати історію незалежності України", – пише Костянтин Єлісєєв.

Диплоат вважає, що Зе-дипломатії слід об’єднати зусилля із дипломатією Вселенського Патріарха, нашими західними партнерами і союзниками для зміцнення української духовної незалежності та національної безпеки. Це буде дійсно стратегічне проукраїнське мислення!