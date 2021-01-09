Дубінський розкритикував "слуг народу": моновлада перетворюється в монопосміховисько

Мирослав Семенюк Політика 11:22, 9.01.2021 Оновлено: 11:33, 9.01.2021

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що монобільшість у Верховній Раді "перетворюється на монопосміховисько".

Як написав він у Facebook, у депутатському чаті СН обурюються, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль перестав комунікувати з депутатами й ухвалює неадекватні рішення, наприклад, щодо локдауну.

"Вашої сміливості зазвичай тільки на депутатський чат і вистачає. А ось усе, що за його межами в потрібний момент чомусь викликає тільки загальний публічний одобрямс і таємну біганину по залу ВР із проханнями щось сказати, заявити або написати замість вас. Тому що раптом завтра доведеться попросити чергового шмигаля влаштувати чергового депутатського помічника в чергову держспоживслужбу", – наголосив Дубінський.

За його словами, саме тому нардепам краще промовчати навіть "у найбільш кричущих випадках відвертого ідіотизму прем'єра і його міністрів".

"І спостерігати, як моновлада перетворюється в монопосміховисько. В якому працевлаштовані ваші помічники і друзі", – додав політик.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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