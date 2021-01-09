Дубінський розкритикував "слуг народу": моновлада перетворюється в монопосміховисько
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що монобільшість у Верховній Раді "перетворюється на монопосміховисько".
Як написав він у Facebook, у депутатському чаті СН обурюються, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль перестав комунікувати з депутатами й ухвалює неадекватні рішення, наприклад, щодо локдауну.
"Вашої сміливості зазвичай тільки на депутатський чат і вистачає. А ось усе, що за його межами в потрібний момент чомусь викликає тільки загальний публічний одобрямс і таємну біганину по залу ВР із проханнями щось сказати, заявити або написати замість вас. Тому що раптом завтра доведеться попросити чергового шмигаля влаштувати чергового депутатського помічника в чергову держспоживслужбу", – наголосив Дубінський.
За його словами, саме тому нардепам краще промовчати навіть "у найбільш кричущих випадках відвертого ідіотизму прем'єра і його міністрів".
"І спостерігати, як моновлада перетворюється в монопосміховисько. В якому працевлаштовані ваші помічники і друзі", – додав політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні з 8 по 24 січня діє локдаун. У перший день карантинних обмежень супермаркети заклеїли стрічками заборонені товари на полицях, посилаючись на постанову Кабінету міністрів.
Українці обурені тим, що під забороною опинилися шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки, свічки та інші непродовольчі товари.
У МОЗ пояснили, чому не можна продавати шкарпетки в магазинах і де купити батарейки.