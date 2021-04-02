Данілов – про ескалацію на Донбасі: РНБО розробляє різні сценарії реагування

Ескалація на Донбасі, яку влаштувала Росія, не залишиться без уваги Ради національної безпеки та оборони України. Там уже розробляють кілька сценаріїв реагування на розвиток подій.

Крім того, здійснюється цілодобовий моніторинг ситуації на сході нашої держави. Про це під час зустрічі з пані послом Канади Ларисою Ґаладзою заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє пресслужба органу.

У процесі переговорів були порушені питання двостороннього безпекового співробітництва, а також посилення впливу країни-агресора Росії на сусідню Білорусь та підготовки їх до спільних стратегічних навчань "Запад-2021".

Також Данілов висловив занепокоєння через дії російсько-окупаційних війск у Луганській та Донецькій областях.

Секретар РНБО зустрівся із пані послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою Пресслужба РНБО

"РФ, на жаль, не має наміру припиняти спроби дестабілізації ситуації в регіоні", – підсумував секретар РНБО.

Водночас він додав, що підтримка з боку стратегічних партнерів України є вкрай важливою для протидії російській гібридній загрозі.

Нагадаємо, у мережі оприлюднили нові кадри з переміщенням російських бойових вертольотів у небі поблизу кордону з Україною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із пані послом Канади також зустрівся заступник керівника Офісу президента Роман Машовець. Він наголосив, що, зважаючи на провокативні дії Росії на Донбасі, Україні варто було б провести спільні військові навчання з НАТО.