Чийгоз розповів, скільки кримчан можуть втратити свої землі через указ Путіна

В окупованому Росією Криму близько 200 тисяч місцевих жителів у 300 поселеннях, переважна більшість з яких – кримські татари, можуть залишитися без своїх земельних ділянок на півострові за новими "законами" загарбників.

Про це в ефірі телеканала OBOZREVATEL розповів народний депутат від "ЄС", заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Він зазначив, що фактично землі можуть відібрати у понад 50% кримськотатарського народу. Очікується, що спершу Росія забиратиме у місцевих ті земельні ділянки, які мають кращі умови для бізнесу.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки реально допустити в окупований Крим міжнародну спільноту, щоб врегулювати земельне питання, Чийгоз зазначив, що Росія є членом усіх таких інституцій.

"Звертаємося до ЮНЕСКО, а в ЮНЕСКО хто? Росіяни теж є. Ми давали таку пропозицію з боку держави, щоб їх викинути зі всіх цих інституцій. Коли ми кажемо про захист прав людини, ми там бачимо, що Росія ще й фінансує ці комітети, ми зверталися... Але тут має бути чітка позиція держави в цих питаннях, зараз ми її не бачимо, на жаль", – сказав Чийгоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підписав указ про заборону на володіння ділянками землі в окупованому Криму іноземцям, зокрема й українцям. Ділянки примусово продадуть громадянам Росії.