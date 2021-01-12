Бродський вказав на бездіяльність влади в умовах COVID-19

В Україні, якщо громадськість не кричить про проблеми, то влада не діє, адже їй байдуже. Особливо це проявилося на тлі епідемії COVID-19.

Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" журналістці Наталці Влащенко розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нашій країні до всього ставляться "моя хата скраю". Гинуть люди на дорогах, 5 тисяч умовно на рік. Це найвищий показник на душу населення в Європі. А ми так до цього ставимося... адже це не з нами трапилося. Це не з нами залишилася одна дитина в сім'ї, а мама, тато і друга дитина загинули", – зазначив він.

Бродський додав, що українцям також потрібно брати на себе відповідальність.

"Треба це все на себе брати, адже наші діти щодня виходять на вулицю. І це може трапитися з ними. І треба із цим боротися, щоб це не сталося з нами. І з цим треба боротися, а суспільство не бореться. Громадська думка не кричить. А коли громадська думка мовчить, то влада не діє і їй пофіг", – підкреслив він.

Бродський додав, що те ж саме відбувається з коронавірусом.

"Громадська думка мовчить. Ну так, 20 тисяч померло, але померло більш... Але ж це не просто смерті, це доля кожної людини. Це весь світ. Але всім пофіг, ми відосики знімаємо", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський розповів, що деякі українські нардепи і топчиновники таємно вакцинувались проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро.