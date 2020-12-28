Авторка інтерв'ю із Зеленським назвала найбільш незручне для президента запитання

Авторка інтерв'ю із президентом України розповіла, що найбільш незручним для Володимира Зеленського стало запитання про заступника глави Офісу президента Олега Татарова.

За словами журналістки видання "Фокус" Марини Шашкової, глава держави все-таки відповів на це запитання і не приховував своєї позиції, пише "КП в Україні".

"Думаю, питання про Татарова. Він сам відповідає, що йому взагалі ця історія сама по собі та все, що виникло навколо Татарова, не дуже приємно. Але він відповів, а для мене це було найголовніше. Не можу сказати, що він засмутився, що це запитання було", – розповіла Шашкова.

Вона припустила, що в ОП спочатку хотіли дочекатися суду і тільки потім коментувати ситуацію.

"Чому саме це запитання? Думаю, що це такі останні події, вони на слуху. А ОП не так активно це коментував, хоча вони давали свою якусь реакцію... Мені здалося, вони хочуть, щоб спочатку якесь слідство було і суд, а потім уже коментувати", – зазначила журналістка.

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