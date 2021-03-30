Австралія ввела нові санкції проти Росії через Кримський міст

Австралія ввела нові санкції щодо однієї фізичної особи та чотирьох компаній із Росії через будівництво моста через Керченську протоку.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на Міністерство закордонних справ Австралії. Зазначається, що вони є фінансовими, а також включають заборону на поїздки.

"Австралія ввела цілеспрямовані фінансові санкції і заборону на поїздки щодо російської фізичної особи і чотирьох російських компаній, пов'язаних із будівництвом та експлуатацією залізничного моста через Керченську протоку, що з'єднує Росію з незаконно анексованими територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна)", – йдеться в повідомленні МЗС Австралії.

У міністерстві уточнили, що санкції "оголошені в координації з Канадою і узгоджуються з діями, розпочатими Сполученим Королівством та Європейським Союзом". Всього з 2014 року до санкційних списків Австралії внесено 168 фізичних та 52 юридичних осіб з Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Канада розширила санкції проти Росії через окупацію українського Криму. У новому списку санкцій виявилися особи і компанії, які були причетні до будівництва Кримського моста та організації залізничного сполучення по ньому.