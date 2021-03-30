Австралия ввела новые санкции против России из-за Крымского моста

Австралия ввела новые санкции в отношении одного физического лица и четырех компаний из России из-за строительства моста через Керченский пролив.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел Австралии. Отмечается, что они являются финансовыми, а также включают запрет на поездки.

"Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки относительно российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)", – говорится в сообщении МИД Австралии.

В министерстве уточнили, что санкции "объявлены в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским Союзом". Всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Канада расширила санкции против России из-за оккупации украинского Крыма. В новом санкционном списке оказались лица и компании, которые были причастны к строительству Крымского моста и организации железнодорожного сообщения по нему.