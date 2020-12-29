Аваков написав книгу про 'російську весну' у Харкові 2014 року

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував книгу "2014. Миттєвості харківської весни", яка присвячена подіям, коли сепаратисти намагалися створити "Харківську народну республіку" і захопили будівлю обласної держадміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України. Аваков зазначив, що у книзі він розповів свою історію яку переживав, як харків'янин і як міністр внутрішніх справ, який тоді тільки прийшов на "руїни правоохоронної системи".

"Разом зі мною свої історії розповідають мої співавтори – харків'яни, які брали участь в тих подіях, переживали їх як історію свого міста і свою особисту долю. У книзі збережена пряма мова наших героїв без цензури і редактури, з усіма живими емоціями і часом нелітературними виразами – тому що справжня, справжня історія виглядає саме так", – сказав міністр.

Аваков зазначив, що в книзі багато документів – від публікацій ЗМІ до унікальних матеріалів розвідки і аудіозаписів переговорів сепаратистів, отриманих в рамках оперативних заходів – на їх публікацію був спеціальний дозвіл слідства.

"Ці документи шокують своїм цинізмом і звірством, але я впевнений, що вони повинні бути опубліковані і прочитані – як незаперечне документальне свідчення того, що захоплення України було заздалегідь підготовлено і сплановано, сепаратистські групи були організовані і озброєні, а "іхтамнети" чітко координувалися російськими спецслужбами", – додав міністр.

Аваков наголосив, у книзі публікується "План по Харкову і області" – електронне листування кураторів "російської весни", в якій детально – аж до геоміток – розроблений план окупації Слобожанщини. 28 сторінок по всій формі військової стратегії: захоплення систем комунікацій, вузлів зв'язку, стратегічних об'єктів інфраструктури, ЗМІ, фізичне знищення представників влади, військових і журналістів, інформаційна компанія і пропаганда, залучення колаборантів, і в підсумку – створення "ХНР".

"Цей документ фактично явка з повинною і вичерпний доказ російської військової агресії. Але Харків – вистояв!", – зазначив він.