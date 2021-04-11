Арестович: Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі військових під Шумами

Президент України Володимир Зеленський намагався поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових під Шумами.

Про це заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович в інтерв’ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча ще вищий рівень за мій, вдалося (треба уточнити у пресслужби президента) провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І наступного дня була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти", – сказав Арестович.

Він додав, що після цього лідери Німеччини, Франції та Росії провели між собою переговори і випустили різні заяви, які збігалися тільки в пункті "продовжити консультації на рівні політичних радників". Тому головний центр ухвалення рішень зараз саме на цьому рівні, зазначає радник української делегації в ТКГ.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 26 березня під Шумами загинуло четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Серед загиблих був, зокрема, підполковник Коваль Сергій Васильович.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що група розмінування підполковника Коваля у складі старшини Бруски, старшого солдата Гищука спільно з начальником інженерної служби бригади старшим солдатом Барничем оглядала місцевість на наявність мін та для її розмінування.

Під час цього внаслідок снайперського вогню отримав смертельне вогневе кульове поранення старший сержант Барнич. Коваль, надаючи йому допомогу та здійснюючи евакуацію, внаслідок снайперського вогню отримав несумісне з життям вогнепальне поранення.