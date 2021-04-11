Арестович: Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами

Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырех военных под Шумами.

Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник председателя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович в интервью "Радио Свобода" (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя еще более высокий уровень за мой, удалось (надо уточнить у прессслужбы президента) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. На следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить", – сказал Арестович.

Он добавил, что после этого лидеры Германии, Франции и России провели между собой переговоры и выпустили разные заявления, которые совпадали только в пункте "продолжить консультации на уровне политических советников". Поэтому главный центр принятия решений сейчас именно на этом уровне, отмечает советник украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 26 марта во Шумами погибло четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. Среди погибших был, в частности, подполковник Коваль Сергей Васильевич.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что группа разминирования подполковника Коваля в составе старшины Бруски, старшего солдата Гищука совместно с начальником инженерной службы бригады старшим солдатом Барничем осматривала местность на наличие мин и для ее разминирования.

Во время этого вследствие снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.