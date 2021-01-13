Арестович заявив, що на повернення Донбасу відвели 25 років

У Кабінеті міністрів розробили законопроєкт, який передбачає повернення тимчасово окупованих територій Донбасу протягом 25 років.

Про це в ефірі "24 каналу" розповів радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Він вважає, що це оптимальний термін.

Арестович пояснив, що, з досвіду міжнародних конфліктів, термін відновлення окупованих територій має перевищувати термін окупації удвічі. З урахуванням того, що частина Донбасу окупована вже сім років, то йдеться про 14 років, однак такий термін можна вписати в закон. Тому, про всяк випадок було вирішено прописати 25 років.

Також він зазначив, що деоккупація і реінтеграція – це два окремих процеси. Перший ще обговорюється в рамках ТКГ, а другий вже відбувається.

"Після реінтеграції йде соціально-економічне і політичне відновлення окупованих територій", – додав Арестович.

За його словами, повне відновлення стане можливим після демілітаризації і виведення російських військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Берліні 12 січня відбулися переговори на рівні радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Під час зустрічі Київ запропонував Москві комплекс заходів "золотий міст", який передбачає завершення війни на Донбасі.

Ще одне засідання заплановано на 22 січня.