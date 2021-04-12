Арестович: розвиток подій на Донбасі може бути гіршим за повномасштабну війну з Росією

Ситуація з ескалацією на Донбасі може мати на меті вплинути на міжнародну ситуацію через тиск на Україну, або ж Росія хоче одноосібно встановити контроль "миротворців" на цій території.

Такий розвиток подій дуже небезпечний. Про це в коментарі УНН заявив спікер Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

"Ще один сценарій, дуже поганий для нас, гірший, ніж повномасштабна війна, – це коли вони за одну ніч перефарбовують каски на білі і говорять "ми – миротворці ОДКБ, які сюди прийшли, щоб захистити нещасний народ Донбасу від злих українських фашистів". Крім того, там може бути якийсь теракт або якийсь обстріл позицій, масова загибель їхніх військовослужбовців або мирних жителів, спроба розхитати ситуацію з хлопчиком та інше. Це – набагато гірший сценарій, ніж повномасштабна війна, таке одностороннє проголошення миротворчої операції", – розповів Арестович.

За його словами, зараз українська сторона розглядає два можливих сценарії: спроба загострення ситуації на Донбасі з метою виходу на умовний "Мінськ-3" або це план з одностороннього введення "миротворців".

"Це небезпечний сценарій, але ми його розуміємо і це відстежуємо, і у нас є власні плани із західними партнерами, які показують, що будь-яка спроба зробити перше і друге, не кажучи вже про третє і четверте, буде дорого коштувати", – підкреслив Арестович.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Арестович розповів, що засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання питання на Донбасі не будуть переносити в Польщу, адже Росія на це не погодиться.