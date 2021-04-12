Арестович: развитие событий на Донбассе может быть хуже полномасштабной войны с Россией

Ситуация с эскалацией на Донбассе может иметь целью повлиять на международную ситуацию через давление на Украину, а возможно, Россия хочет единолично установить контроль "миротворцев" на этой территории.

Такое развитие событий очень опасно. Об этом в комментарии УНН заявил спикер Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Еще один сценарий, очень плохой для нас, хуже, чем полномасштабная война, – это когда они за одну ночь перекрашивают каски на белые и говорят "мы – миротворцы ОДКБ, которые сюда пришли, чтобы защитить несчастный народ Донбасса от злых украинских фашистов". Кроме того, там может быть какой-то теракт или какой-то обстрел позиций, массовая гибель их военнослужащих или мирных жителей, попытка расшатать ситуацию с мальчиком и другое. Это – гораздо худший сценарий, чем полномасштабная война, такое одностороннее провозглашение миротворческой операции", – рассказал Арестович.

По его словам, сейчас украинская сторона рассматривает два возможных сценария: попытка обострения ситуации на Донбассе с целью выхода на условный "Минск-3" или это план по одностороннему введению "миротворцев".

"Это опасный сценарий, но мы его понимаем, и это отслеживаем. У нас есть собственные планы с западными партнерами, которые показывают, что любая попытка сделать первое и второе, не говоря уже о третьем и четвертом, будет дорого стоить", – подчеркнул Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Арестович рассказал, что заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию вопроса на Донбассе не будут переносить в Польшу, ведь Россия на это не согласится.