Арестович назвав Стерненка та Антоненка політв'язнями

В Україні не можна більше збільшувати кількість ув'язнених із політичних мотивів, таких як Сергій Стерненко та Андрій Антоненко.

Про це в ефірі 1+1 заявив представник у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Він пояснив, що так можна повернути довіру українців до судової системи.

"Ми шукаємо вихід. І вихід полягає в тому, що не можна збільшувати кількість людей, ув'язнених із політичних причин або мотивів. Вистачить Ріфа (Андрій Антоненко) і Стерненка, Дугарь, Кузьменко (Яна Дугарь та Юлія Кузьменко – фігуранти в справі вбивства журналіста Павла Шеремета. – Ред.)", – розповів він.

Однак він додав, коли акції протесту переходять у погроми, то у влади не залишається вибору, як застосувати силу.

"Коли атакують нашу будівлю ... Ті, хто атакують державу, не залишають їй вибору, ніж включати насильство на насильство. Якщо вона не буде так чинити, то не буде державою, далі буде Російська Федерація і поїхали. Не буде опору", – сказав Арестович.

За його словами, поліція не може не реагувати на подібні дії, адже вони є правоохоронцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня, біля Офісу президента пройшла акція на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протест закінчився погромами, під час яких одна особа була затримана.