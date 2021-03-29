Арестович назвав головне завдання України на війні проти Росії

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що головне завдання України на війні з Росією нині – припинити загибель українців.

За його прогнозами, протистояння на сході буде тривати ще дуже довго. Про це Арестович 28 березня сказав у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

"Протистояння з Росією – це дуже і дуже надовго. Наше завдання – зупинити військову складову, коли стріляють і гинуть, ми намагаємося це зробити", – зазначив він.

Арестович додав, що зупинити війну на Донбасі можна політико-дипломатичним шляхом, принаймні її військову складову.

"Вона не закінчиться на дипломатичному фронті, інформаційному та економічному. Будуть провокації спецслужб, відповідна боротьба, буде робота проти нас всередині України, це довга історія", – сказав він.

Радник підкреслив, що Україна не піде повністю на російські умови, оскільки чудово розуміє, що це буде тільки початком подальшого руху "російського Молоха" на Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, екстрене засідання підгрупи з безпеки в межах Тристоронньої контактної групи, на якому повинні були обговорювати загибель чотирьох українських військових на Донбасі, не відбулося.