Арахамія заявив, що широке висвітлення агресії РФ погано впливає на Україну

У країнах Європи на телеканалах інформацію про ситуацію в Україні подають так, наче в нашій країні триває активна фаза війни. Це негативно впливає на відносини з інвесторами.

Про це заявив Давид Арахамія, глава парламентської фракції "Слуга народу", у середу, 14 квітня, в ефірі каналу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я робив експеримент: вмикав основні канали, такі як BBC, France 24, німецькі канали та дивився новини. І в усіх новинах фактично всіх країн Європи перші стрічки це: російська агресія стосовно України, літаки, танки, артилерія", – розповів Арахамія.

За словами політика, з одного боку це схоже на те, наче нас підтримує весь світ. Але в той же час це негативно впливає на інвесторів, які побоюються вкладати гроші у державу, де триває війна, хоча українська влада до цього намагалася показати, що ситуація стабілізувалася.

"Вони думають: тоді я краще піду інвестувати в інші країни. Це дуже погано для нас як для країни, ця інформаційна складова", – зазначив "слуга".

Нагадаємо, Давид Арахамія раніше сказав, що переконаний, що ймовірність нового збройного конфлікту з Росією близька до нуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 15 квітня, на засіданні РНБО в таємному режимі обговорили ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі.