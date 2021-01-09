Як Андрій Власенко керував збитковою фірмою і став на чолі зернотрейдера. Розслідування

Член партії "Батьківщина" Андрій Власенко керував збитковою партією "Укрліктрави", а незабаром став головою стратегічно важливого для держави аграрного підприємства – акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).

Причиною звільнення Власенко з державного сільськогосподарського підприємства "Укрліктрави" 26 жовтня було нібито неналежне виконання своїх службових обов'язків, пише "Слідство інфо".

При цьому всього через два тижні міністр економіки Ігор Петрашко призначив його виконувачем обов'язків заступника голови правління ДПЗКУ. Вже 11 листопада Власенко був призначений виконуючим обов'язки керівника компанії.

Згідно з наказом, Власенко встановили посадовий оклад в розмірі майже 230 тисяч гривень на місяць. Це в 11 разів більше, ніж він отримував в "Укрліктравах".

До "Укрліктрав", з 2015-го по 2020 рік, Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради, де представляв "Батьківщину". З державним аграрним бізнесом Власенко пов'язує не тільки робота в "Укрліктравах". До цього він працював в держпідприємстві "Племінний завод "Плосківський"".

У своїй останній декларації Власенко вказав право користування двома квартирами в столиці на 213 і 119 квадратних метрів, а також будинком під Києвом площею 1400 кв.м. Дружині Власенко належить земельна ділянка в столиці майже 1000 кв.м. і недобудований будинок на 580 квадратів.

Також Власенко володіє цінним майном, серед якого – двоє золотих годинників і один золотий годинник з діамантами, золоті сережки, кільця з діамантами і шуба з хутра соболя.

Власенко з дружиною, згідно з декларацією, зберігали понад 300 тисяч доларів готівкою. У минулому році він придбав авто BMW X5 2019 випуску, яке коштує 2,6 мільйона гривень. При цьому на посади в "Укрліктравах" Власенко офіційно за минулий рік заробив 254 000 гривен.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий в.о. керівника ДПЗКУ Андрій Власенко залишив зі збитками минулі місця роботи і потрапив під статтю.