Як поводяться закохані знаки зодіаку

Більшості чоловіків складно висловити словами глибину своїх почуттів, навіть коли вони дуже закохані. Однак, залежно від знака зодіаку, вони будуть показувати це без слів.

Як проявляють любов представники різних сузір'їв, розповіла для сайту Her Way астрологиня Лорена Томас.

Овен

Коли чоловік-Овен закоханий, він бере на себе роль відважного лицаря в сяйливих обладунках. Він бачить у своїй дамі принцесу, яку він зобов'язаний захищати. І завжди буде надавати підтримку.

Телець

Найбільшим проявом любові Тельця до вас є той факт, що він раптово перестає контролювати всіх і вся. У такого чоловіка зникає впертість, і він стає готовим до компромісів. І буде намагатися зробити приємність своїй обраниці в усьому.

Близнюки

Коли Близнюки намагаються висловити свої почуття, то всіляко намагаються розсмішити свою даму серця. І зробити кожну мить спілкування з коханою людиною незабутньою.

Рак

Він буде намагатися любити все і всіх, хто пов'язаний із вами. А до своєї обраниці буде ставитися, як до королеви. Стане справжнім джентльменом для вашої кращої подруги, матері, сестри.

Лев

Чоловік-Лев не буде з вами панькатися. Але зможе змусити здійснювати нові й божевільні вчинки.

Діва

Буде щосили намагатися навести у вашому житті лад. Закоханий чоловік-Діва завжди буде підштовхувати свою партнерку вперед і докладати зусилля, щоб вона стала найкращою версією себе.

Терези

Постарається показати вам, наскільки ви особливі й унікальні для нього. Він подбає про те, щоб ви знали, що для нього ви зовсім не звичайна особистість.

Скорпіон

Буде ревнувати. Це не обов'язково має означати, що він власник. Це через страх втратити свою кохану.

Стрілець

Коли Стрілець шалено закоханий у жінку, він показує це своєю вірністю. Такий чоловік подбає про те, щоб ви знали, що ви єдина, з ким він хоче бути поруч.

Козеріг

Головний доказ його любові, якщо він поставить стосунки з вами вище від своєї роботи. Такий чоловік рідко готовий відкладати кар'єру заради дівчини. Доти, поки це не буде та єдина.

Водолій

Закоханий Водолій стає суперромантичним. Свої почуття буде проявляти широкими жестами, які ви повинні оцінити.

Риби

Готовий змінити себе, навіть якщо ви не попросили про це. Може навіть прикидатися іншою людиною, щоб ви любили його ще більше.

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