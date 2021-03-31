Сексуальна залежність. Коли можна ставити діагноз

Олена Шершньова
Олена Шершньова
Секс / Думки
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Сексуальна залежність. Коли можна ставити діагноз

Коли сексуальне бажання не вщухає, і всі думки тільки про це ... Чи нормально це, чи вже можна ставити діагноз?

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Важно сразу разграничить здоровое либидо и сексуальную зависимость. Либидо – это естественное проявление человека. Сексуальная зависимость – официально признанное расстройство психики, которое, как и любое заболевание, снижает качество жизни.

Расстройство возникает не из-за желания хорошо провести время. А как и любая зависимость (алкогольная, наркотическая, игровая) – из-за потребности снизить внутренний дискомфорт. О каком дискомфорте речь? Это может быть агрессия, неуверенность, тревожность, одиночество…

Часто спусковым механизмом сексуальной зависимости становятся детские и подростковые травмы. Например, сексуальное насилие, унижение, отвержение. Но бывает, что секс или мастурбация просто оказываются самым доступным способом снять напряжение. К слову, при любой зависимости чувствительность к допингу постепенно притупляется. Так и секс со временем начинает приносить зависимому всё меньше удовольствия. Что может толкать его к поиску всё более и более острых ощущений.

Бывает, что сексуальная зависимость возникает от конкретного человека. В начале отношений это абсолютно нормально. Химические процессы в организме повышают либидо и влюбленный впадает в своеобразную зависимость от партнера. Насторожиться следует тогда, когда страсть заставляет действовать себе во вред. Иногда я слышу на консультациях от клиенток: "Он оскорбляет меня, исчезает, не берет на себя никаких обязательств, конечно, мне надо с ним порвать… Но секс с ним такой классный!"

КОГДА СТОИТ БИТЬ ТРЕВОГУ?

  • Когда сексуальная разрядка становится единственным способом расслабиться и это мешает нормальному течению жизни. Например, человек проводит уйму времени за просмотром порно. Или все мысли и разговоры фокусируются на теме секса. Или цели и планы сводятся к обдумыванию следующего полового акта.

  • Когда поиск сексуального удовольствия приводит к виктимному поведению. Связь с абьюзером, частая смена половых партнеров, незащищенный секс, приглашение в гости малознакомого человека или согласие пойти к нему. Стоит ли говорить, что всё это может угрожать не только здоровью и безопасности человека, но и его жизни.

  • Когда зависимый становится опасным для окружающих. Всем известна история Харви Ванштейна. Пострадали многие женщины, но больше всех – сам кинопродюсер. Сексуальная зависимость разрушила его семью, карьеру, здоровье, привела к банкротству и лишению свободы сроком на 23 года. К сожалению, мысль о том, чтобы пройти терапию, пришла к нему слишком поздно.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСИМОСТИ?

  • Наполнить жизнь новыми смыслами. Зависимость возникает там, где есть пустота. Поэтому её важно заполнить, для начала событийно. Попробовать новые хобби, интересные варианты досуга. Задуматься о новых проектах, которые могли бы вдохновить. Найти альтернативные способы расслабления и снятия стресса.

  • Сделать выбор в пользу качества. Зависимость – это про количество. Поэтому стоит начать применять принцип "лучше меньше, да лучше". При пищевой зависимости рекомендуют сервировать красивый ужи вместо того, чтобы на ходу заедать бутерброды чипсами. Здесь – по аналогии.

  • Разобраться в глубинной проблеме. Очень важно найти то, что включает механизм сексуальной зависимости. Иногда бывает достаточно стабилизировать самооценку или проработать с психологом травматичную ситуацию из прошлого, чтобы человек начал заниматься сексом, чтобы полноценно жить, а не жить, чтобы заниматься сексом.

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