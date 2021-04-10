Секс на карантині: з якими проблемами зіткнулися українці в інтимі під час локдауну

Локдаун через пандемію коронавірусу помітно вплинув і на наше фізичне, і на психологічне здоров'я. Постійний страх, панічні атаки, нервозність, депресія та апатія не тільки погіршують імунну систему, а й впливають на наше сексуальне життя загалом.

З якими проблемами найчастіше почали стикатися українці в сексуальному житті та як не зіпсувати стосунки з партнером під час карантину, розповіла ексклюзивно для OBOZREVATEL психологиня-сексологиня Тетяна Павлова. Також експертка сказала, які нові тренди і тенденції вніс локдаун в інтимне життя українців.

Сьогодні українці стали частіше стикатися з проблемами в інтимному житті. Так, наприклад, чоловіки, відвідують кабінет сексологів через такі труднощі:

Криза середнього віку. За словами Павлової, як правило, це успішні чоловіки, які вже давно в шлюбі, й розмова з дружиною про секс є певним табу. Внаслідок чого самооцінка руйнується і з'являється відчуття, що саме секс з іншою жінкою допоможе вирішити проблему кризи. Адже почуття буденності зникне і, відповідно, з'являться крила за спиною. Насправді, краще навчитися разом із дружиною говорити про секс.

Психогенная імпотенція. Йдеться про те, коли всі аналізи в порядку, але ерекція під час інтиму не настає.

Порнозалежність. Ця проблема зараз на третьому місці, оскільки багатьом дуже складно зрозуміти, що залежність усе ж існує.

Чоловіки частіше за все стикаються з такими проблемами: криза середнього віку, психогенна імпотенція, порнозалежність Shutterstock

Також із проблемами в сексуальному житті стикаються і жінки. Як стверджує експертка, найчастіше до неї звертаються по допомогу й озвучують такі проблеми:

Відсутність оргазму під час сексу.

Відсутність лібідо (потягу) до свого партнера або загалом під час інтиму.

Зруйнована самооцінка. Найчастіше декретом, але не рідкісний випадок – партнером.

Жінки найчастіше звертаються по допомогу до фахівця з такими проблемами: відсутність оргазму й лібідо, зруйнована самооцінка. Shutterstock

За словами Павлової, щоб не зіпсувати зв'язок із партнером під час локдауну, необхідно дотримуватися кількох правил:

1. Потрібно розділяти простір для роботи, щоб кожному було комфортно.

2. Готувати / прибирати разом або по черзі.

3. Бути терпимішими одне до одного. Ми повинні розуміти, що ситуація непроста і нерви здають у всіх.

4. Гуляти, ввечері, можливо навіть без телефонів, не мовчки, а душевно, в діалозі про все на світі.

5. Секс може стати новим способом знайомства з тілом партнера. Використовуйте масажні свічки, спільний перегляд еротичних фільмів тощо. Але перш ніж пробувати щось нове, потрібно обговорити всі свої побажання з партнером.

Експертка назвала 5 правил, як підтримувати стосунки з партнером під час карантину Shutterstock

Крім того, сексологиня сказала, які тренди і тенденції з'явилися під час карантину в українців. Як стверджує Тетяна, люди почали більше розмовляти зі своїм партнером і дбайливіше ставляться до свого здоров'я.

"В інтимі не так важлива поза чи іграшка, як саме емоційний зв'язок з партнером. А для цього необхідно говорити про секс", – розповідала фахівець.

Експерт зізналася, що найактуальнішим питанням останнім часом у неї був термін "сексвайф" (це така собі сексуальна субкультура, що має ігрову форму, яка заснована на дозволеній подружній зраді. Сексвайф можна вважати різновидом свінгу. Це такі стосунки, за яких чоловікові подобається, коли дружина його зраджує).

"Чи тенденція це, чи ні, але серед сімейних пар це питання актуальне", – повідомила сексологиня.

Сексвайф став найпопулярнішим запитом серед українців Shutterstock

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