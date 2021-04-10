Секс на карантине: с какими проблемами столкнулись украинцы в интиме во время локдауна

Локдаун из-за пандемии коронавируса заметно отразился и на нашем физическом, и на психологическом здоровье. Постоянный страх, панические атаки, нервозность, депрессия и апатия не только ухудшают иммунную систему, но и влияют на нашу сексуальную жизнь в целом.

С какими проблемами чаще всего начали сталкиваться украинцы в сексуальной жизни и как не испортить отношения с партнером во время карантина, рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL психолог-сексолог Татьяна Павлова. Также эксперт поведала, какие новые тренды и тенденции привнес локдаун в интимную жизнь украинцев.

Сегодня украинцы стали чаще сталкиваться с проблемами в интимной жизни. Так, к примеру, мужчины, посещают кабинет сексологов из-за таких проблем:

Кризис среднего возраста. По словам Павловой, как правило, это успешные мужчины, которые уже давно в браке, и разговор с женой о сексе является определенным табу. За счет чего самооценка разрушается и появляется ощущение, что именно секс с другой женщиной поможет решить проблему кризиса. Ведь чувство обыденности пропадет и, соответственно, появятся крылья за спиной. На самом деле, лучше научиться вместе с женой говорить о сексе.

Психогенная импотенция. Речь идет о том, когда все анализы в порядке, но эрекция во время интима не наступает.

Порнозависимость. Эта проблема сейчас на третьем месте, поскольку многим очень сложно понять, что зависимость все же существует.

Мужчины чаще всего сталкиваются с такими проблемами: кризис среднего возраста, психогенная импотенция, порнозависимость Shutterstock

Также с проблемами в сексуальной жизни сталкиваются и женщины. Как утверждает эксперт, чаще всего к ней обращаются и озвучивают такие проблемы:

Отсутствие оргазма во время секса.

Отсутствия либидо (влечения) к своему партнеру или в целом во время интима.

Разрушена самооценка. Зачастую декретом, но не редкий случай – партнером.

Женщины чаще всего обращаются за помощью к специалисту с такими проблемами: отсутствие оргазма и либидо, разрушена самооценка. Shutterstock

По словам Павловой, чтобы не испортить связь с партнером во время локдауна, необходимо придерживаться нескольких правил:

1. Нужно разделять пространство для работы, чтобы каждому было комфортно.

2. Готовить / убирать вместе или по очереди.

3. Быть терпимее друг к другу. Мы должны понимать, что ситуация непростая и нервы сдают у всех.

4. Гулять, вечером, возможно, даже без телефонов, не молча совсем, а душевно, в диалоге обо всем на свете.

5. Секс может стать новым способом знакомства с телом партнера. Используйте массажные свечи, совместный просмотр эротических фильмов и тому подобное. Но прежде, чем пробовать что-то новое, нужно обсудить все свои пожелания с партнером.

Эксперт назвала 5 правил, как поддерживать отношения с партнером во время карантина Shutterstock

Кроме того, сексолог сказала, какие тренды и тенденции появились во время карантина у украинцев. Как утверждает Татьяна, люди начали больше разговаривать со своим партнером и бережнее относятся к своему здоровью.

"В интиме не так важна поза или игрушка, как именно эмоциональная связь с партнером. А для этого необходимо говорить о сексе", – рассказывала специалист.

Эксперт призналась, что самым актуальным вопросом в последнее время у нее был термин "сексвайф" (это некая сексуальная субкультура, имеющая игровую форму, которая основана на дозволенной супружеской измене. Сексвайф можно считать разновидностью свинга. Это такие отношения, при которых мужу нравится, когда жена ему изменяет).

"Тенденция ли это – другой вопрос, но среди семейных пар данный вопрос актуален", – сообщила сексолог.

Сексвайф стал самым популярным запросом среди украинцев Shutterstock

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