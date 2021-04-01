День сміху: чому не варто жартувати про вагітність 1 квітня

1 квітня в міжнародне свято День сміху часто можна зустріти жарти про вагітність у соціальних мережах. У TikTok хештег #pregnancyprank набрав 83,8 мільйона переглядів. Але як виявилося, такими речами краще не жартувати, тому що це не тактовно до тих, хто не може завагітніти або переніс викидень.

Так, у 2019 році співак Джастін Бібер зазнав критики за фото, на якому його дружина Гейлі тримається за живіт. Тоді знаменитості навіть довелося виправдовуватися за першоквітневий жарт, пише видання Newsweek.

Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) зазначають, що близько шести відсотків заміжніх жінок у віці від 15 до 44 років у США не можуть завагітніти протягом року, у той час як близько 12 відсотків жінок зазнають труднощів з вагітністю або виношуванням дитини.

Крім того, 35% пар живуть з проблемами безпліддя, а майже дев'ять відсотків чоловіків у віці від 25 до 44 років у США повідомили, що вони або їхні партнери зверталися до лікаря з питань безпліддя.

Агентство з усиновлення American Adoptions обговорює вплив жартів про вагітність на людей, які намагаються завагітніти.

"Спробуйте на мить поставити себе на місце того, хто намагається завагітніти. Потім уявіть, як хтось інший використовує вагітність як жарт. Уявіть собі біль і навіть сором, які можуть виникнути", – кажуть в агентстві.

American Adoptions також просить людей подумати про те, як розіграші помилкової вагітності можуть вплинути на жінок, які пережили викидень.

"Горе, викликане викиднем, часто буває важким і тривалим. Тягар нездійснених надій і мрій важко позначається на батьках", – додали в American Adoptions.

Оригінальні привітання, жарти, смс та листівки до 1 квітня – дивіться в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.