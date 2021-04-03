Названо знаки, яким пощастить з 5 квітня

Ольга Соломка Lady 20:30, 3.04.2021

З понеділка Раків може очікувати міжнародне визнання, до проєктів Скорпіонів захочуть долучитися інвестори, а Діви з головою поринуть у кохання.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, кому ще щаститиме з 5 до 11 квітня.

Рак

Цього тижня у ваше життя вривається слава і навіть міжнародне визнання. Ви настільки успішні у різних сферах діяльності, що це може стати предметом захоплення і ледве не дослідження – а як вам це все вдається?!

Діва

Любовні історії, що час від часу вас переслідують, цього тижня знову активізуються. В вас закохуються, коло вас упадають, вам освідчуються, заради вас готові на подвиги, і не лише на словах.

Скорпіон

Колективні проєкти, організовані вами з кількома партнерами, цього тижня будуть добре монетизовані і вийдуть на вищий рівень – до них захочуть долучитися інвестори і потужно їх розкрутити. І це вам принесе і додаткові дивіденди.

Риби

Ви нині у повному шоколаді. Незважаючи на те, що і працювати доводиться вдосталь, і турбот не бракуватиме, але все це приноситиме вам задоволення, навіть біль у м'язах буде приємним і, до речі, добре оплачуваним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • астрологи назвали шість знаків зодіаку, яким у 2021 році таланитиме на роботі й у бізнесі.

  • Більшість знаків зодіаку наприкінці квітня чекають неприємності, розповіла астрологиня Василіса Володіна.

  • В Україні на початку весни можуть перезавантажити владу й усю економічну систему країни.

  • Як ідеться в любовному гороскопі, Овнам і Тельцям стане комфортно у стосунках, а Діви ходитимуть на побачення.

  • А ось у кар'єрі більше таланитиме Стрільцям і Тельцям – вони можуть знайти нову роботу або отримати підвищення.

Коментувати
Lady

Дивіться також

Європарламент у спільній заяві звернувся до РФ і закликав припинити залякувати Україну

В Україні побито рекорд за кількістю нових хворих на коронавірус

У Криму критично не вистачає води, до анексії її було в 4 рази більше: дані Гідрометцентру

Зеленський провів закриту нараду щодо Донбасу з розвідкою і військовими, – Данілов

В Україні заборонили російські порошки: як вплине на ціни та якість