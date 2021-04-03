Названо знаки, яким пощастить з 5 квітня

З понеділка Раків може очікувати міжнародне визнання, до проєктів Скорпіонів захочуть долучитися інвестори, а Діви з головою поринуть у кохання.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла, кому ще щаститиме з 5 до 11 квітня.

Рак

Цього тижня у ваше життя вривається слава і навіть міжнародне визнання. Ви настільки успішні у різних сферах діяльності, що це може стати предметом захоплення і ледве не дослідження – а як вам це все вдається?!

Діва

Любовні історії, що час від часу вас переслідують, цього тижня знову активізуються. В вас закохуються, коло вас упадають, вам освідчуються, заради вас готові на подвиги, і не лише на словах.

Скорпіон

Колективні проєкти, організовані вами з кількома партнерами, цього тижня будуть добре монетизовані і вийдуть на вищий рівень – до них захочуть долучитися інвестори і потужно їх розкрутити. І це вам принесе і додаткові дивіденди.

Риби

Ви нині у повному шоколаді. Незважаючи на те, що і працювати доводиться вдосталь, і турбот не бракуватиме, але все це приноситиме вам задоволення, навіть біль у м'язах буде приємним і, до речі, добре оплачуваним.

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