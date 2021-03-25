З Днем СБУ: привітання та листівки до свята

У четвер, 25 березня, відзначається День Служби безпеки України. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми 2001 року.

Дата його доводиться на річницю прийняття 1992 року закону № 2229-XII "Про Службу безпеки України". До свята OBOZREVATEL публікує привітання для українських силовиків у віршах і прозі, листівки та відео з побажаннями.

Настрою стрімкого, молодечих сил,

Творчого натхнення, соколиних крил.

В кожнім починанні – бачення мети,

У добрі та праці кожен день рости!

Рівноваги духу в радості й журбі,

За народну справу звершень в боротьбі,

Щоби Україна волею цвіла

І про неї слава на весь світ ішла.

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Вони на варті нашого життя,

Від лиха нас завжди оберігають.

І з честю служать вони нам,

Хоча про це ми інколи й не знаєм.

В день СБУ ми хочем привітати,

Вас добрим й лагідним слівцем,

І Вам здоров’я побажати,

І залишатись твердим "олівцем"!

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Поздравляю с Днем СБУ и желаю выполнять свою работу верно и отменно, всегда оставаться на страже безопасности Украины, защищать свои идеи и права людей, никогда не попадать в западню и всегда знать, где сокрыта истина.

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Вітаємо з днем СБУ! Висловлюємо своє визнання всім тим людям, які працюють в Службі Безпеки і кожен свій робочий день присвячують тому, щоб захищати нас, простих людей, від загроз зсередини і ззовні країни.

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Щиро вітаємо співробітників СБУ! Сподіваємось, що у своїй діяльності ви завжди керуватиметеся патріотизмом, професіоналізмом, високою відповідальністю за долю кожної людини, за сьогодення і майбутнє України. Бажаємо вам успіхів у служінні нашій державі й народу, творчої наснаги та міцного здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ у фіскальній службі знайшла підполковника-шпигуна. Ім'я затриманого – Едуард Валерійович Устинов.

За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.