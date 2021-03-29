Холі 2021: суть і традиції ведичного свята весни

У понеділок, 29 березня, відзначається одне з найдавніших свят весни – Холі, або Фестиваль фарб. Згадки про нього містяться у Ведах та інших священних текстах індуїзму.

Холі символізує прихід весни, вигнання злих сил і відродження життя; його святкують протягом трьох днів після повні місяці пхальгуна (лютий-березень), обсипаючи одне одного кольоровою пудрою і обливаючи підфарбованою водою. Детальніше про свято читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

У чому суть свята Холі

Свято весни Холі з'явилося в індуїзмі багато століть тому. Його часто називають аналогом Масниці, але етнологи вважають, що це не так. Холі – Бенгальський Новий рік за індуїстським календарем. Свято присвячене вихвалянню природи, перемоги світла над темрявою, добра над злом і початку всього нового в житті.

Холі часто називають аналогом Масниці Pixabay

Історія Холі

У різних частинах Індії популярні різні версії походження Холі, однак найпоширенішою є міф про супротивницю Вішну (одне з головних божеств в індуїстської міфології поряд з Брахмою і Шивою) – демоницю Холіку, ім'я якої безпосередньо пов'язане з назвою свята. Опудало Холіки щорічно спалюють на святковому вогнищі.

На Холі прийнято обсипати один одного кольоровим порошком – гулал Pixabay

Традиції Холі

Холі починається в ніч повного місяця. У перший день свята розводять багаття, щоб спалити опудало Холіки, а також прогнати худобу через вогонь і провести обряд ходіння по вугіллю. Вважається, що зола ритуального багаття приносить удачу.

На другий день, Дхалунді, організовують ходи, обсипаючи одне одного кольоровим порошком гулал, обливаючи підфарбованою водою і брудом. Паради супроводжуються народними піснями й танцями.

Холі починається в ніч повного місяця Pixabay

На Дхалунді також прийнято ходити одне до одного в гості та розпивати національний напій – бханг, який готується з молочних продуктів і невеликої кількості марихуани. До столу подають традиційні індійські страви з приправами.

Вважається, що в Холі потрібно відпустити всі погані спогади і налаштуватися на світле майбутнє.

У різних частинах Індії популярні різні версії походження Холі Pixabay

Які країни відзначають Фестиваль фарб

Крім Індії, свято весни Холі популярне в Непалі, Бангладеш, Шрі-Ланці, а також серед діаспори індусів у таких країнах, як США, Великобританія, Південна Африка, Сурінам, Гайана, Тринідад, Маврикій, Фіджі.

З 2000-х років Холі святкують і в Україні Pixabay

Холі в Україні

З 2000-х років Холі святкують і в Україні, але через погодні особливосты – не навесні, а в літній період. Називається він Всеукраїнський Фестиваль фарб Холі та відзначається змаганнями з паркуру, фрірану, майстер-класами з індійського танцю, битвами водою і натуральними фарбами, надуванням мильних бульбашок та іншими колоритними заходами.

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