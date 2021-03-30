День ангела Олексія 2021: привітання та листівки до свята
У вівторок, 30 березня, чоловіки на ім'я Олексій відзначають свій день ангела. Так, православна церква цієї дати вшановує пам'ять їхнього святого покровителя – подвижника та аскета преподобного Олексія, людини Божої.
Олексій – давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "захисник". До іменин Олексія OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, листівки та відео з побажаннями.Вірші, проза та смс в день ангела Олексія
Олексій, тобі бажаю
Щастя без кінця, без краю,
Чудових друзів,
Бути всіх в світі веселішим!
На успіх свій курс тримати,
Цілей чітко досягати,
Бути безхмарно щасливим
І, звичайно ж, коханим!
***
С именинами, Алексей, тебя поздравляем,
Быть всегда в центре внимания желаем,
Пусть жизнь течет, как полная река,
Пусть будет светлою твоя мечта.
Пусть надежные друзья окружают,
Пусть добрый ангел тебя оберегает,
Пусть убегают от тебя ненастья,
Пускай с тобою дружит счастье.
***
Вітаю, Олексію!
Життя хай буде веселішим,
Повільніше роки летять,
Залишається ясним погляд.
Радості, любові, багатства
І величезного щастя!
***
Олексія з днем ангела
Щиро я вітаю!
І удачі, і везіння
У всіх справах побажаю.
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С днем ангела тебя, Алексей. От души желаю тебе победных вершин и блестящих результатов, крепкого здоровья и оптимистичного настроения, большой удачи и крупного везения, верных друзей и светлого счастья.
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Вітаю тебе, Олексію, з днем ангела! Бажаю підкорювати простори світу, домагатися поставлених цілей, мати в житті підтримку улюблених людей та бути простою людиною, але по-справжньому шляхетним чоловіком.Картинки та листівки до дня ангела Олексія
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені виявили взаємозв'язок між групою крові та серцевим нападом. Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Американської кардіологічної асоціації.
За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.