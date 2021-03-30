День ангела Олексія 2021: привітання та листівки до свята

У вівторок, 30 березня, чоловіки на ім'я Олексій відзначають свій день ангела. Так, православна церква цієї дати вшановує пам'ять їхнього святого покровителя – подвижника та аскета преподобного Олексія, людини Божої.

Олексій – давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "захисник". До іменин Олексія OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, листівки та відео з побажаннями.

Олексій, тобі бажаю

Щастя без кінця, без краю,

Чудових друзів,

Бути всіх в світі веселішим!

На успіх свій курс тримати,

Цілей чітко досягати,

Бути безхмарно щасливим

І, звичайно ж, коханим!

***

С именинами, Алексей, тебя поздравляем,

Быть всегда в центре внимания желаем,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пусть будет светлою твоя мечта.

Пусть надежные друзья окружают,

Пусть добрый ангел тебя оберегает,

Пусть убегают от тебя ненастья,

Пускай с тобою дружит счастье.

***

Вітаю, Олексію!

Життя хай буде веселішим,

Повільніше роки летять,

Залишається ясним погляд.

Радості, любові, багатства

І величезного щастя!

***

Олексія з днем ангела

Щиро я вітаю!

І удачі, і везіння

У всіх справах побажаю.

***

С днем ангела тебя, Алексей. От души желаю тебе победных вершин и блестящих результатов, крепкого здоровья и оптимистичного настроения, большой удачи и крупного везения, верных друзей и светлого счастья.

***

Вітаю тебе, Олексію, з днем ангела! Бажаю підкорювати простори світу, домагатися поставлених цілей, мати в житті підтримку улюблених людей та бути простою людиною, але по-справжньому шляхетним чоловіком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені виявили взаємозв'язок між групою крові та серцевим нападом. Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Американської кардіологічної асоціації.

За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.