День ангела Дмитра: листівки і привітання з іменинами

У четвер, 25 березня, чоловіки на ім'я Дмитро відзначають свій день ангела. Цієї дати православна церква вшановує пам'ять святого мученика, грузинського царя Димитрія Самопожертвуваного, що жив у 13 столітті.

Дмитро – ім'я грецького походження, яке в перекладі означає "присвячений богині Деметрі (античній богині землі та родючості)". До свята OBOZREVATEL публікує привітання з іменинами у віршах і прозі, листівки, картинки та відео з побажаннями.

Димитрій Самопожертвуваний pravoslavie.ru

Вірші, смс і проза в день ангела Дмитра

У Дмитрия сегодня торжество,

Желаю счастья и любви без края,

Чтоб душу наполняло волшебство,

И жил ты, никогда не унывая.

Чтобы в мечтах и планах день за днем

Тебя всегда удача ожидала,

Глаза горели радостным огнем,

И жизнь твоя еще прекрасней стала!

***

Дмитра ми вітаємо.

Дружно всі йому бажаємо,

Щоб таланти проявилися

І в кар'єрі знадобилися.

Ти рішучий, спокійний,

Поваги гідний.

Будь активним, розвивайся

І успіхів досягай.

***

Дмитрий, счастья я желаю,

От всего сердца поздравляю.

Желаю я больших успехов,

Улыбок, радости и смеха.

***

Дмитре, я тебе щиро вітаю,

Щастя в сім'ї і в житті бажаю,

Нехай все успішно буде в кар'єрі,

Нехай тебе люблять без краю, без міри!

Нехай все буде прекрасно, успіху добивайся,

І завжди на краще тільки сподівайся,

Будь оптимістом, живи як король,

Нехай в житті твоя буде головна роль!

***

Поздравляю с днем ангела, Дмитрий! Отменного здоровья, успешной карьеры, семейного счастья и верных друзей. Пусть сбудется твой намеченный жизненный план, пусть все идет как по маслу.

***

Вітаю з днем ангела, Дмитрику! Бажаю завжди бути таким же енергійним і веселим, оптимістичним і гарним, жвавим і спритним, розумним і кмітливим, чарівним і уважним, чудовим і чарівним. Нехай тобі щастить, хай близькі оточують тебе любов'ю, нехай щастя твоє завжди буде поруч. Успіхів тобі і здоров'я!

Картинки і листівки до дня ангела Дмитра

Побажання в день ангела Дмитра npf-rpf.ru

Привітання з днем ангела Дмитра npf-rpf.ru

Картинка в день ангела Дмитра vgolos.com.ua

Відео до дня ангела Дмитра

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо головні помилки під час фарбування волосся вдома. Так, навесні дівчата часто починають експериментувати зі своєю зовнішністю і кольором волосся.

За матеріалами: pozdravok.ru.