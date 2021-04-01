Чистий четвер у католиків 2021 року: як відзначається свято

Великий четвер у християн західного обряду 2021 року випадає на 1 квітня. Інші його назви – Чистий четвер, або Страсний четвер.

Цього дня віряни згадують про Таємну Вечерю і встановлення Ісусом Христом таїнства святого Причастя – Євхаристії. Про головні традиції Чистого четверга в католиків розповідає OBOZREVATEL.

Чистий четвер і Таємна вечеря

Події Таємної вечері, яким присвячено Великий четвер, описано в Євангелії, в оповіданні про останню трапезу Ісуса Христа та Його дванадцяти апостолів.

Вечеря в Сіонській світлиці була таємницею, оскільки в Єрусалимі вже готувалися до вбивства Спасителя, розшукуючи Його; Юда, що зрадив Христа, отримав свої 30 срібняків, а донос архієреїв вже було складено.

Напередодні свого розп'яття Господь востаннє побажав показати Своїм учням приклад глибокої любові та смиренності, власноруч виконавши іудейський звичай тих часів – омивання ніг перед вечерею. Ніхто з апостолів не зробив цього для Спасителя, більш того, вони навіть стали сперечатися про те, хто з них гідний більшого шанування.

Ікона "Таємна вечеря" rok-krefeld.de

Побачивши це, Ісус зняв одежу і став Сам омивати ноги апостолам, ще раз показавши, що сила любові – у її жертовності та служінні. "Господи! Чи Тобі омивати мої ноги?", – запитав Його Петро. На що Ісус відповів: "Що Я роблю, ти не знаєш, але опісля зрозумієш".

Потім Спаситель звершив велике Таїнство Євхаристії – причастив учнів і дав заповідь: "Чиніть це на спомин про Мене".

Традиції Великого четверга в католиків

Уранці в католицьких храмах здійснюють особливу службу освячення мира. Під час меси священики оновлюють свої обітниці, дані під час висвячення.

А ввечері відбувається служба, присвячена Таємній Вечері, на якій священики, подібно до Ісуса Христа, омивають ноги своїм парафіянам. Після гімну "Слава у вишніх Богу" змовкають дзвони і орган: до Навечір'я Пасхи їх не використовують.

Святі Дари, Вино та Хліб, через весь храм переносять до однієї з каплиць, де вони зберігаються до наступного дня як символ арешту Христа та його ув'язнення.

Уранці в Чистий четвер в католицьких храмах здійснюють особливу службу освячення мира Pixabay

Після Великого четверга Святі Дари не освячують до настання Навечір'я Пасхи, а для причастя парафіян використовуються Дари, освячені в Чистий четвер.

Сенс Великого четверга – нагадування світові про те, як Господь прийняв смерть на хресті, щоб люди могли отямитися, повстати з безодні гріха, гордині тастали на шлях щирої, безумовної та жертовної любові до ближнього.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли 2021 року відзначається Великдень у католиків і в чому суть традицій святкування. Свято може випереджати православний Великдень більш ніж на місяць через використання різних календарів церквами.