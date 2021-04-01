Чистий четвер у католиків 2021 року: як відзначається свято

Анна Паскевич Свята 07:00, 1.04.2021

Великий четвер у християн західного обряду 2021 року випадає на 1 квітня. Інші його назви – Чистий четвер, або Страсний четвер.

Цього дня віряни згадують про Таємну Вечерю і встановлення Ісусом Христом таїнства святого Причастя – Євхаристії. Про головні традиції Чистого четверга в католиків розповідає OBOZREVATEL.

Чистий четвер і Таємна вечеря

Події Таємної вечері, яким присвячено Великий четвер, описано в Євангелії, в оповіданні про останню трапезу Ісуса Христа та Його дванадцяти апостолів.

Вечеря в Сіонській світлиці була таємницею, оскільки в Єрусалимі вже готувалися до вбивства Спасителя, розшукуючи Його; Юда, що зрадив Христа, отримав свої 30 срібняків, а донос архієреїв вже було складено.

Напередодні свого розп'яття Господь востаннє побажав показати Своїм учням приклад глибокої любові та смиренності, власноруч виконавши іудейський звичай тих часів – омивання ніг перед вечерею. Ніхто з апостолів не зробив цього для Спасителя, більш того, вони навіть стали сперечатися про те, хто з них гідний більшого шанування.

Ікона "Таємна вечеря"
rok-krefeld.de

Побачивши це, Ісус зняв одежу і став Сам омивати ноги апостолам, ще раз показавши, що сила любові – у її жертовності та служінні. "Господи! Чи Тобі омивати мої ноги?", – запитав Його Петро. На що Ісус відповів: "Що Я роблю, ти не знаєш, але опісля зрозумієш".

Потім Спаситель звершив велике Таїнство Євхаристії – причастив учнів і дав заповідь: "Чиніть це на спомин про Мене".

Традиції Великого четверга в католиків

Уранці в католицьких храмах здійснюють особливу службу освячення мира. Під час меси священики оновлюють свої обітниці, дані під час висвячення.

А ввечері відбувається служба, присвячена Таємній Вечері, на якій священики, подібно до Ісуса Христа, омивають ноги своїм парафіянам. Після гімну "Слава у вишніх Богу" змовкають дзвони і орган: до Навечір'я Пасхи їх не використовують.

Святі Дари, Вино та Хліб, через весь храм переносять до однієї з каплиць, де вони зберігаються до наступного дня як символ арешту Христа та його ув'язнення.

Уранці в Чистий четвер в католицьких храмах здійснюють особливу службу освячення мира
Pixabay

Після Великого четверга Святі Дари не освячують до настання Навечір'я Пасхи, а для причастя парафіян використовуються Дари, освячені в Чистий четвер.

Сенс Великого четверга – нагадування світові про те, як Господь прийняв смерть на хресті, щоб люди могли отямитися, повстати з безодні гріха, гордині тастали на шлях щирої, безумовної та жертовної любові до ближнього.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли 2021 року відзначається Великдень у католиків і в чому суть традицій святкування. Свято може випереджати православний Великдень більш ніж на місяць через використання різних календарів церквами.

Коментувати
Lady Свята

Дивіться також

Вітренко отримав 288 млн грн за 2020 рік: декларація в.о. міністра

Баканов підтвердив, що СБУ знає про російський паспорт переможця на довиборах у Раду Аксьонова

Разумков отримав 500 тис. грн зарплати за рік і зберігає 28 млн готівкою – декларація

У Києві волонтерці відмовили у підтримці поранених воїнів із зони ООС

Кличко сказав, коли введуть локдаун у Києві