8 квітня: що не можна робити на Гавриїла Благовіста, прикмети та іменинник

8 квітня православні християни відзначають Святкування Собору Архангела Гавриїла, в народі цей день відомий як Гавриїла Благовіста.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 8 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини відзначають 8 квітня Алла, Василь, Ганна, Гавриїл, Лариса, Марк.

Собор Архангела Гавриїла святкується Православною Церквою на наступний день після Благовіщення. Люди збираються разом і славлять святого, який сповістив Діву Марію, що їй судилося стати Богородицею, виносити під серцем і народити Спасителя – Ісуса Христа.

У перекладі з єврейської мови Гавриїл означає Сила Божа. Цей архангел вважається Божим вісником, в народі вірили, що він допомагає виконувати бажання, розкриває потаємний сенс "знамень", а також може передбачати, посилаючи певні знаки, хід тих чи інших подій.

Як не парадоксально, але у стародавніх слов'ян також міцно закріпилася думка про те, що все те, що народилося 8 квітня, буде потворним. Говорили: "Що народилося в день Гавриїла – жахливо і некрасиво". Тому люди навіть намагалися не прясти, інакше виходили негарні речі, які ніхто не хотів носити й купувати.

Заморозки в цей день обіцяють холодну весну і ще багато морозів.

Якщо сніг все ще не розтанув на дахах, то холодно буде ще цілий місяць.

Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-яку проханні та виконає світле бажання.

Починати нові справи й заводити знайомства;

Зловживати їжею та алкоголем;

Прясти, поратися на городі та займатися іншими домашніми справами;

Позичати гроші.

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