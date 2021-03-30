31 березня свято: що не можна робити, прикмети й іменинники

31 березня православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, в народі це свято називається Кирило – Дери полоз. Іменини відзначають: Дмитро, Кирило, Наталія.

У цей день існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 30 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кирило народився в Єрусалимі в 315 році в християнській родині. У повнолітньому віці юнак прийняв чернечий постриг, а через кілька років він став наступником покійного архієпископа Максима. Кирило Єрусалимський відомий тим, що люто боровся проти єресі аріанського вчення. Через це його пізніше вигнали з міста. За своє життя архієпископ написав багато праць, серед яких десятки повчань і бесіди на євангельську тему.

Кирило – Дери полоз

У народі день Кирила отримав свою назву завдяки березневій погоді та швидкому таненню снігу. Річ у тому, що, виїхавши вранці на санях на сніг, підмерзлий за ніч, можна було дійсно обдерти полози.

У цей день прийнято в молитвах просити про дощ для росту посівів. Також люди зверталися до знахарів 31 березня, щоб ті прочитали змови від нещасть.

Якщо зацвіла мати-й-мачуха – квітень буде теплим, а в травні вже настане літня спека.

Лебеді повернулися – до потепління.

З'явилися комарі – настала весна і заморозків вже не буде.

Не можна стригти волосся і нігті, щоб не потрапити в неприємності.

Також не рекомендується ходити в гості. За прикметою, там можна залишити свою удачу.

Також не можна відчиняти двері стороннім і впускати їх у будинок, якщо в цей час купається маленька дитина. Вважається, що в цьому випадку малюк втратить щасливу долю.

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