29 березня: що не можна робити в день Сави, прикмети та іменинники

29 березня за народним календарем – день Сави або Возовий день. Іменинники – Олександр, Антоній, Іван, Павло, Роман.

У цей день існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 29 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День Сави

Православна церква вшановує пам'ять мученика Савина Ермопольского, що жив в Єгипті в 3 столітті. Народне свято люди назвали на його честь.

На Савина (Саввина) заведено займатися возом. Селяни оглядали його, змащували, зміцнювали колеса, припасовували голоблі. Тому цей день деякі називають Возовий. Поки у жителів сіл був вільний час від польових робіт, заготовляли на літо десяток запасних коліс. Господаря вважали недолугим, якщо він запрягав коня у віз, попередньо не перевіривши його у день Сави.

29 березня по народним календарем – день Сави Pixabay

Народні прикмети 29 березня

Теплий день віщує таку ж гарну погоду найближчими днями.

Хмари високо пливуть по небу – буде тепло.

Сонце крізь хмари пробивається – скоро дощ піде.

Птахи починали купатися в калюжах, то незабаром можна чекати потепління.

Що не можна робити 29 березня

Не можна 29 березня їсти хліб після заходу сонця – це до злиднів.

Не можна позичати гроші, оскільки, за прикметами, весь рік в боргах ходити будеш.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.