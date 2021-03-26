27 березня: що не можна робити в батьківську суботу, прикмети й іменинники

27 березня православні віряни відзначають батьківську суботу другої седмиці святої Чотиридесятниці, в народі цей день відомий як Венедиктів день або Скотарник. Іменини – у Ростислава.

У цей день існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 27 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Поминальна субота другої седмиці святої Чотиридесятниці

У 2021 році ця дата припала на 27 березня. В батьківську суботу церковна служба відбувається за особливим статутом.

Також в ці суботи, крім поминання кожного померлого окремо, церква творить поминання всіх "одвіку преставившихся батьків і братів по вірі, які сподобилися християнській кончині, так само і тих, які, будучи захопленими раптовою смертю, не були напучувані в загробне життя молитвами церкви".

27 березня відзначається батьківська субота другої седмиці святої Чотиридесятниці Pexels

Венедиктів день або Скотарник

Народне свято назвали на честь Святого Венедикта Нурсійського. У цей день заведено особливу увагу приділяти домашнім тваринам, оскільки у багатьох з них до цього дня починалася линяння. Худобу виводили у двір, чистили та шкребли, заговорювали від лихого ока.

У Венедиктов день заведено особливу увагу приділяти домашнім тваринам Pexels

Народні прикмети 27 березня

Грім в цей день обіцяє врожайне і родюче літо.

Якщо 27 березня вдарить мороз, то найближчий тиждень ще буде холодно.

Що не можна робити 27 березня

Заборонено брати в руки гострі предмети, щоб не накликати на родину нещастя.

Не можна 27 березня дивитися на себе в дзеркало, інакше можна захворіти.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.