26 березня: свято, прикмети на день Никифора і іменинники

26 березня відзначається народне свято д ень Никифора. Також в Україні святкують День Національної гвардії України.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 26 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини 26 березня відзначають Олександр, Григорій, Христина, Михайло, Микола.

День Никифора

26 березня вшановують пам'ять патріарха Константинопольського Никифора, який жив у восьмому-дев'ятому століттях. Він був сановником при дворі візантійській імператриці Ірини, брав участь в роботі Сьомого Вселенського собору, а пізніше пішов у Мидикійський монастир. У народі про цей день говорять "на Никифора".

З цього дня весна все більше вступає у свої права, сонце сильніше гріє і топить сніг.

Народне свято 26 березня назвали на честь патріарха Константинопольського Никифора Православна Життя

Також на Никифора всі жінки мають чудотворну силу. Вони можуть захистити своїх близьких за допомогою води. Так, якщо помити підлогу в усьому будинку, то ніхто з сім'янинів не хворітиме. А якщо напоїти дітей і чоловіка водою, то вони більше не захворіють або швидко вилікуються від важкої хвороби.

День Національної гвардії України

Це професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України. Свято встановлене враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки й оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку.

26 березня відзначається День Національної гвардії України

Народні прикмети 26 березня

На Никифора випав туман – літо буде непогожим.

Якщо з берези тече багато соку, то літні місяці будуть холодними й дощовими.

Рання гроза і холодний вітер 26 березня – до прохолодної весни.

Гуси повернулися з вирію – буде багатий урожай.

Що не можна робити 26 березня

26 березня не можна рубати дерева, оскільки це приверне нещастя.

Заборонено ходити в ліс і в поле, щоб даремно не турбувати матінку-землю.

Також в цей день потрібно остерігатися гострих предметів. Поганою прикметою буде порізатися в цю п'ятницю.

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