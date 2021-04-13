14 квітня: свято, прикмети на Марію Порожні щі й іменники

14 квітня в народі відзначають свято під назвою Марія Порожні щі. Іменини святкують у цей день: Іван, Макар, Марія, Сергій.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 14 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Марія Порожні щі

У цей день церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської – християнської святої, яка вважається покровителькою жінок, що каються.

Порожні щі на Марію згадували не випадково. Справа в тому, що до квітня у народу зазвичай закінчувався запас капусти, тому про густу наваристу першу страву залишалося тільки мріяти. Щі в цей день ставали предметом для жартів: "Щі – хоч онучі полощи". У такий суп через брак капусти починали класти кропиву і щавель, які починали в цей час зеленіти на городах.

Про густу наваристу першу страву 14 квітня залишалося тільки мріяти Pixabay

До Марії Єгипетської в народі було прийнято звертатися за захистом від пристріту і поганого слова. Жінкам найлегше було позбутися від зурочення: варто погладити себе рукою по заду, а потім потерти цією ж рукою по обличчю.

До Марії Єгипетської в народі було прийнято звертатися за захистом від пристріту і поганого слова Pixabay

Народні прикмети на 14 квітня

Якщо вода вийде за берег річки – то луки будуть зеленими і буйними.

Якщо в цей день лід сходить легко і швидко – то весь рік буде легким, гарним, а якщо утворюються "крижані затори", то рік буде важким.

Якщо в ніч на 14 квітня небо зоряне, то буде хороший і щедрий урожай, а нічне небо, затягнуте хмарами, віщує теплу погоду наступного дня.

Що не можна робити на 14 квітня

Не можна сваритися, лаятися, сваритися, лихословити і обмовляти.

Строго не можна залишати вхід в житло брудним. Варто помити і вхідні двері, інакше нечисть проникне в будинок.

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